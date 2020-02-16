2020-02-16T19:19:36+03:00
Общество

Начало новой недели будет ветреным и теплым

Но осадки прекратятся
Елена ФЕДЯШЕВА
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Солнце добавит ощущения настоящей весныСолнце добавит ощущения настоящей весныФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Новая рабочая неделя снова принесет в Воронеж сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, во власти которого регион будет находиться до среды. Вместе с ним к нам придет волна оттепели. Все семь дней в городе будет около нуля: днем с небольшим плюсом, ночью – с небольшим минусом. В понедельник и вторник весеннего настроения добавит солнце. Под его яркими лучами сугробы, образовавшиеся после субботнего снегопада, начнут стремительно таять и побегут веселыми ручьями.

Однако зима еще вернется, и есть вероятность, что – к концу недели. Очередную порцию снега синоптики обещают воронежцам в субботу и воскресенье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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