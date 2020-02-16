Специалисты Роспотребнадзора расскажут воронежцам об "автоматической" продаже продуктов школьного питания

16 Февр. 2020 2020-02-16T15:38:03+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Воронежской области в период с 17 февраля по 2 марта проводит Горячую линию по вопросам организации в школах дополнительного питания через автоматы по выдаче пищевых продуктов. Вопросы об этом новшестве воронежцы и жители региона смогут задать по многоканальному бесплатному телефону 8-800-201-59-78 в рабочие дни с 10-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 13-45).

Жители районов также могут позвонить по телефонам «горячих линий» территориальных отделов Управления: - территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах: 8(47346) 2-08-29, 8(47346) 2-77-17, 8(47361) 2-26-65; - территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах: 8(47354) 6-38-22; - территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах: 8(47363) 2-18-15; - территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах:8(47391)4-56-46; - территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах: 8(47341) 5-41-51; - территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах: 8(47362) 2-48-93; - территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах: 8(47396) 2-72-12 и 8(47396) 2-76-16; - территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах: 8 (47372) 2-17-68.

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