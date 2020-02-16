Воронежская пенсионерка отдала 400 тысяч на «операцию дочери, попавшей в ДТП»

16 Февр. 2020 2020-02-16T14:08:28+03:00

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В субботу мошенники заработали на воронежцах больше 750 тысяч рублей. 400 из них лишилась 81-летняя жительница Левобережного района. Во дворе дома на улице Набережная Авиастроителей к пенсионерке подошла незнакомая женщина и очень правдоподобно рассказала, что ее дочь попала в ДТП и ей срочно нужны деньги на операцию. Не раздумывая, потерпевшая пошла домой и вынесла злоумышленнице 400 тысяч рублей. И только после этого догадалась позвонить дочери, чтобы узнать о ее состоянии. Тут-то и выяснилось, что родственница пенсионерки здорова и в ДТП не попадала.

По всем фактам в полиции возбудили уголовные дела по статьям «кража» и «мошенничество». Начаты поиски подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU