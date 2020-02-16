За четыре часа в Воронеже выявили 80 водителей и пешеходов, игнорирующих ПДД

16 Февр. 2020 2020-02-16T09:21:03+03:00

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Больше 80 нарушений зарегистрировали сотрудники ГИБДД за 4 часа профилактической акции «Пешеход». Ее провели в местах расположения нерегулируемых переходов. Нарушения правил дорожного движения допускали как водители, не предоставляя преимущества пешеходам на «зебре», так и пешеходы, переходящие дорогу в неположенном месте. За время акции оштрафовали 27 водителей и более 10 пешеходов.

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области напомнили, что пешеход перед пересечением проезжей части должен убедиться, что его пропускают. А водитель ни в коем случае не должен прибавлять газу, видя человека на «зебре», это является грубым нарушением ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU