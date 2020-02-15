Воронежских автомобилистов попросили быть внимательнее на дорогах в снегопад
Из-за неблагоприятных погодных условий ухудшилась видимость
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В Воронеже из-за интенсивного снегопада серьезно ухудшилась видимость на дорогах, поэтому автомобилистов попросили быть аккуратнее и внимательнее.
- Днем был устойчивый плюс, а вечером и в ночь прогнозируется минус. Ситуация находится на контроле управ районов, техника вышла на улицы города, образования наката и льда не будет допущено. При этом возможно ухудшение дорожных условий, - прокомментировали в пресс-службе мэрии.
Водителям порекомендовали выбирать скорость и манеру вождения в соответствии с погодными условиями.
ИСТОЧНИК KP.RU