2020-02-15T19:17:17+03:00
Общество

Воронежских автомобилистов попросили быть внимательнее на дорогах в снегопад

Из-за неблагоприятных погодных условий ухудшилась видимость
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже из-за интенсивного снегопада серьезно ухудшилась видимость на дорогах, поэтому автомобилистов попросили быть аккуратнее и внимательнее.

- Днем был устойчивый плюс, а вечером и в ночь прогнозируется минус. Ситуация находится на контроле управ районов, техника вышла на улицы города, образования наката и льда не будет допущено. При этом возможно ухудшение дорожных условий, - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Водителям порекомендовали выбирать скорость и манеру вождения в соответствии с погодными условиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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