В Воронежской области назвали список дорог, которые отремонтируют в 2020 году

15 Февр. 2020 2020-02-15T19:35:45+03:00

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В Воронежской области в 2020 году отремонтируют больше 201 км автодорог. Работы проведут в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Информация об этом появилась в группе «Дороги Воронежской области» в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, работы на некоторых участках (в частности, автодорогах «Анна – Бобров», «Курск – Борисоглебск» – Хохольский – Репьёвка» – пгт Хохольский и др.) начались ещё в прошлом году, а в этом году они будут завершены.

Так, в Бобровском районе отремонтируют:

- «Анна – Бобров» (протяжённость ремонтируемых участков - 19,460 км);

- «М «Дон» – Бобров – Таловая – Новохопёрск» – с. Мечетка (17,8 км).

В Бутурлиновском районе:

– «М-4 «Дон» – Бутурлиновка – Воробьёвка – Калач (улица Дорожная)» (почти 2,095 км).

В Верхнемамонском районе:

– «М-4 «Дон» – Дерезовка – Цапково» (4,370 км).

В Верхнехавском районе:

– «Малая Приваловка – ст. Графская» (6,975 км);

– «Панино – Верхняя Хава – Малая Приваловка» – «Воронеж – Тамбов» – Правая Хава – Верхняя Хава» (3,533 км).

В Каменском районе:

– «Воронеж-Луганск» – с. Пухово (3,532 км).

В Каширском районе:

– «Воронеж – Нововоронеж» (7,270 км);

– «М-4 «Дон» – Данково» (5,679 км);

– «М-4 «Дон» – Колодезный» (4,529 км);

– Транспортная развязка, съезд №1 (0,323 км).

В Лискинском районе:

– «Воронеж – Луганск» – с. Пухово (4,555 км);

– «Лиски – Залужное – Колыбелка» (4,730 км);

– «Лиски – Залужное – Колыбелка» – с. Переезжее (8,880 км).

В Новоусманском районе:

– «М-4 «Дон» – Малая Приваловка – граница Липецкой области» (4,674 км);

– «М-4 «Дон» – Парусное» (5,600 км);

– «Новая Усмань – Сомово» (7 км);

– «Новая Усмань – Тимирязево – Горенские Выселки» (8,050 км).

В Рамонском районе:

– «Землянск – Большая Верейка» (8,354 км);

– «Обход Воронежа» (0,830 км);

– «Ямное – Новоподклетное» (2,570 км).

В Россошанском районе:

– «М-4 «Дон» – Дерезовка – Цапково» (0,700 км).

В Семилукском районе:

– «Землянск – Большая Верейка» (5,260 км);

– «Курск – Борисоглебск» – Курбатово – Землянск (14,700 км);

– «Латная – Нижняя Ведуга» (10,4 км);

– «Нижняя Ведуга – Старая Ольшанка» (3,920 км);

– «Обход Воронежа» – с. Каверье (12,140 км).

В Хохольском районе:

– «Воронеж – Луганск» (5 км);

– «Воронеж – Луганск» – пгт Хохольский (15,904 км);

– «Курск – Борисоглебск» – Хохольский – Репьёвка» – пгт Хохольский (2,371 км).

ИСТОЧНИК KP.RU