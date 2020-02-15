Деревянную копию Кощея Бессмертного создал воронежский укротитель бензопилы

15 Февр. 2020 2020-02-15T17:57:10+03:00

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Воронежец Александр Ивченко вместе со своим напарником Александром Алферовым при помощи бессменного инструмента - бензопилы - создали из дерева страшно красивого Кощея Бессмертного. Фотографией резчик поделился на своей странице в соцсети.

Герой детских сказок опирается на трость и держит в руках яйцо, в котором находится его смерть. На голове у царя мертвых, несомненно, корона. А на лице застыла ухмылка. Кощей получился настолько похожим и реалистичным, что пользователи Сети даже назвали его жутковатым. Они предложили в следующий раз создать богатыря для баланса с нечистью.

А как вам такой злодей?

ИСТОЧНИК KP.RU