2020-02-15T15:56:24+03:00
Звезды

В Воронеже на Платоновфест а первые 1,5 часа продаж купили больше пяти тысяч билетов

Еще 2,7 тысяч было забронировано
Юлия ДИДЕНКО
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Платоновский фестиваль пройдет в Воронеже с 5 по 21 июня.Платоновский фестиваль пройдет в Воронеже с 5 по 21 июня.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеже в субботу, 15 февраля, стартовала продажа билетов на десятый Платоновский фестиваль. Только за первые полтора часа уже выкупили 5,3 тыс. билетов, еще 2,7 тыс. забронировано. Об этом на заседание Совета по присуждению Платоновской премии в области литературы и искусства.заявил руководитель фестиваля Михаил Бычков.

При этом воронежцы жалуются, что у них возникают сложности с покупкой билетов. в группе форума искусств в соцсети «ВКонтакте» они рассказали, что билеты разлетаются с такой скоростью, что забронировать их вообще не возможно. А если бронь все-таки получается сделать, то держится она не больше 20 минут.

- Очередной год с суперпроблемами при покупке онлайн! И уже смирились с сервисным сбором, но все равно все висит и «кассир» не работает вообще! А тем самым места тают. Повезло тем, кто пошел в кассы лично, а если вот нет такой возможности? Каждый год одно и то же. Грустно, - написала женщина.

Напомним, Платоновфест пройдет в Воронеже с 5 по 21 июня. С его программой вы можете ознакомиться в нашем материале по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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