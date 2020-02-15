В Воронеже мужчина попросил телефон позвонить и сбежал с ним

15 Февр. 2020 2020-02-15T12:42:28+03:00

А через несколько дней заболтал пенсионера и похитил у него из сумки планшет

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В Воронеже задержали серийного вора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 15 февраля.

Так, в январе в полицию обратился 36-летний местный житель. Мужчина рассказал, что днем на Ленинском проспекте познакомился с молодым человеком, который попросил у него мобильный телефон, чтобы позвонить. Доверчивый горожанин дал ему сотовый. Как только телефон попал в руки к мошеннику, он сразу же сбежал.

А через несколько дней в отдел пришел 72-летний пенсионер. Пожилой мужчина заявил, что у него украли планшет. Дедушка утверждал, что это произошло в банке, когда он стоял в очереди к банкомату. Там с ним заговорил молодой человек, а после этого воронежец обнаружил пропажу.

По записям с камер видеонаблюдения правоохранители установили личность преступника. Им оказался 25-летний житель Верхнехавского района. В отделе он признал свою вину.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», а также по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU