2020-02-15T11:15:45+03:00
Происшествия

В Воронеже мужчина на иномарке врезался в светофор и погиб

Авария случилась на Московском проспекте
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.
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В Воронеже сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии, в которой погиб водитель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария случилась в ночь на субботу, 15 февраля, в 3.20 ночи. По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля «Киа Оптима» ехал по Московскому проспекту со стороны улицы Лидии Рябцевой в направлении улицы 45 Стрелковой Дивизии. Мужчина не справился с управлением и врезался в опору светофора.

В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка

ИСТОЧНИК KP.RU

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