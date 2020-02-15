В Воронеже мужчина на иномарке врезался в светофор и погиб

15 Февр. 2020 2020-02-15T11:15:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии, в которой погиб водитель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария случилась в ночь на субботу, 15 февраля, в 3.20 ночи. По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля «Киа Оптима» ехал по Московскому проспекту со стороны улицы Лидии Рябцевой в направлении улицы 45 Стрелковой Дивизии. Мужчина не справился с управлением и врезался в опору светофора.

В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка

ИСТОЧНИК KP.RU