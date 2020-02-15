2020-02-15T10:58:36+03:00
Происшествия

Жители Воронежской области отделались штрафом за оторванный шеврон с формы полицейского

Мужчины оскорбляли сотрудника при исполнении и даже попытались напасть на него с отверткой
Юлия ДИДЕНКО
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Аннинский райсуд вынес приговор двум местным жителям за публичное оскорбление сотрудника полиции и угрозы в его адрес. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Так, 9 июля прошлого года к участковому в поселке Красный Лог обратились обеспокоенные жители. Они рассказали, что у памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны собралась пьяная компания. Сотрудник полиции выехал на место, чтобы разобраться. Но дебоширы останавливаться не собирались. Мужчины начали оскорблять полицейского нецензурной бранью. А затем один из них подбежал к правоохранителю и оторвал шеврон с его форменной рубашки и крикнул собутыльнику: «Режь его».

Второй мужчина схватил отвертку и направился прямо на полицейского. Угрозу сотрудник полиции воспринял реально. Всех дебоширов задержали.

Приговором суда по ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителей власти) им назначили штрафы в 45 и 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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