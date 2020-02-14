Воронежский «Буран» всухую проиграл питерскому «СКА-Нева»

14 Февр. 2020 2020-02-14T22:55:40+03:00

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Матч с одним из лидеров снова не принес «Бурану» очков. Питерцы открыли счет на восьмой минуте после сольного прохода и точного броска Кирилла Петькова. Потом наступила голевая засуха, где хозяева площадки имели больше опасных моментов, чем «ураганные». А уже на старте третьего периода хоккеисты из Северной столицы четко разыграли большинство, и Даниил Мироманов не промахнулся – 2:0.

Игроки «Бурана» бросились сравнивать счет, но были близки к успеху, пожалуй, лишь раз, когда Аслан Раисов попал в штангу. Выход шестого полевого игрока вместо вратаря привел только к тому, что на 58 минуте Владислав Цицюра отправил шайбу в пустую «рамку» - 0:3.

«Буран» после этого матча остался на 15 месте все с теми же 45 очками. Впереди у «ураганных» выездной матч 16 февраля с тверским «Динамо». Так же, как и воронежцы, хоккеисты города, воспетого Михаилом Кругом, потеряли шансы на выход в плей-офф. Только вот очков у них побольше – 51. Игра стартует в 17.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU