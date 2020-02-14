2020-02-14T19:32:54+03:00
Происшествия

В Воронеже будут судить водителя, который сбил мотоциклиста и сбежал

По версии следствия, он видел пострадавших, но бросил их, а потом спрятал машину в лесу
Олег ИВАНОВ
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14 февраля прокурор Левобережного района Воронежа утвердил обвинительное заключение в отношении 30-летнего Юрия Киченкова. Мужчину обвиняют в нарушение правил дорожного движения, приведшее к смерти человека (п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

По версии следствия, в одну из ночей августа 2019 года мужчина пьяным сел за руль автомобиля «ВАЗ-21100». Он ехал по улице Корольковой. В какой-то момент водитель отвлекся на телефонный звонок и врезался в мотоцикл «Вираго», которым управлял 45-летний водитель.

- В результате 35-летняя пассажир мотоцикла скончалась на месте, а здоровью водителя был причинен тяжкий вред, - сообщили в областной прокуратуре.

Юрий Киченков, выйдя из автомобиля, увидел пострадавших людей, лежащих на земле. Как отмечают правоохранители, он убрал мотоцикл из-под своего автомобиля, после чего сел и уехал. Прибыв домой, мужчина снял государственные регистрационное знаки со своего автомобиля и спрятал машину в лесу.

- Благодаря очевидцам, на следующий день Юрий Киченков был задержан и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая впоследствии изменена на домашний арест. Уголовное дело направлено в Левобережный суд. Предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы, - отмечают в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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