В Воронежской области четыре человека с обморожением обратились за помощью к врачам

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:37:46+03:00

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С 7 по 13 февраля с травмами различного характера в медучреждения Воронежской области обратились 2720 человек. Большинство из них - 1845 - непосредственно в Воронеже.

Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, из-за гололеда пострадали 324 жителя региона. Большинству пациентов помощь была оказана амбулаторно. Госпитализация понадобилась лишь в 8% случаев. Также за отчетный период зарегистрировано четыре случая обморожений и три случая переохлаждений.

ИСТОЧНИК KP.RU