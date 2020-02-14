В Воронежской области четыре человека с обморожением обратились за помощью к врачам
Еще зарегистрировано три случая переохлаждения
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С 7 по 13 февраля с травмами различного характера в медучреждения Воронежской области обратились 2720 человек. Большинство из них - 1845 - непосредственно в Воронеже.
Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, из-за гололеда пострадали 324 жителя региона. Большинству пациентов помощь была оказана амбулаторно. Госпитализация понадобилась лишь в 8% случаев. Также за отчетный период зарегистрировано четыре случая обморожений и три случая переохлаждений.
ИСТОЧНИК KP.RU