2020-02-14T17:04:29+03:00
Происшествия

Угонщик из Воронежской области решил вернуть автомобиль хозяину

Правда, ему все равно грозит до пяти лет тюрьмы
Олег ИВАНОВ
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До 5 лет тюрьмы грозит 35-летнему жителю Лискинского района. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Теперь же ему предстоит ответить за угон (ч. 1 ст. 166 УК РФ).

Все произошло на улице Чапаева села Тресоруково. Вечером 5 ноября 2019 года мужчина увидел открытый автомобиль «ВАЗ-2105» и сел в него. Оставленными в замке зажигания ключами он запустил двигатель и поехал кататься по селу. Хозяин машины вышел на крыльцо покурить, обнаружил пропажу и обратился в полицию.

Правда, утром угонщик сам поставил автомобиль на прежнее место. Спустя несколько месяцев полицейским удалось задержать подозреваемого: в отделе полиции он во всем признался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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