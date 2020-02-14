2020-02-14T14:57:55+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Воронежа перевела мошенникам четверть миллиона

Она думала, что так сможет защитить свои средства
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

64-летней жительнице Центрального района Воронежа накануне позвонил незнакомец, представился сотрудником службы безопасности банка и стал ее запугивать. Он уверял, что с карты женщины кто-то списывает деньги.

Лжесотрудник предложил защитить оставшиеся сбережения – для этого их нужно было перевести на резервный счет. Нужно было только сообщить ему персональные данные банковской карты. Как только пенсионерка предоставила требуемую информацию, как тут же действительно лишилась более 250 тысяч рублей. В возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полицейские в очередной раз напоминают жителям города о необходимости соблюдать бдительность при разглашении личных данных лицам, представляющимся сотрудниками финансовых учреждений и переводе денежных средств по неизвестным реквизитам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области отец и 9-летняя девочка отравились газом
Сбежавшего воронежского депутата Олега Турбина заочно отправили под стражу
Финансист воронежского департамента природных ресурсов заработала на приписках к зарплатам 1,7 миллиона рублей
Скончался еще один участник аварии микроавтобуса и фуры в Воронежской области
В Воронеже у заместителя начальника регионального управления ГИБДД могут отобрать недвижимость на 50 миллионов рублей
Пенсионерка из Воронежа перевела мошенникам четверть миллиона
В Воронеже будут судить 28-летнюю наркокурьершу
Питомцев Воронежского зоопарка порадовали съедобными валентинками и игрушками
Пьяный водитель в Воронежской области не мог удержать автомобиль на дороге
В Воронеже установят мемориальную доску Мамеду Джабраилову
Жители отдаленных поселков Воронежа просят продлить автобусный маршрут
Больницу в Воронежской области оставили без охраны
Очистке крыш от наледи в Воронеже мешают припаркованные у стен машины
Под Воронежем двое мальчишек чудом не сорвались с крыши пятиэтажки
В Воронежской области на выходных вновь потеплеет