Пенсионерка из Воронежа перевела мошенникам четверть миллиона

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:57:55+03:00

Она думала, что так сможет защитить свои средства

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64-летней жительнице Центрального района Воронежа накануне позвонил незнакомец, представился сотрудником службы безопасности банка и стал ее запугивать. Он уверял, что с карты женщины кто-то списывает деньги.

Лжесотрудник предложил защитить оставшиеся сбережения – для этого их нужно было перевести на резервный счет. Нужно было только сообщить ему персональные данные банковской карты. Как только пенсионерка предоставила требуемую информацию, как тут же действительно лишилась более 250 тысяч рублей. В возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полицейские в очередной раз напоминают жителям города о необходимости соблюдать бдительность при разглашении личных данных лицам, представляющимся сотрудниками финансовых учреждений и переводе денежных средств по неизвестным реквизитам.

ИСТОЧНИК KP.RU