В Воронеже будут судить 28-летнюю наркокурьершу
Дорогая расплата за желание легко и быстро, но преступным способом заработать ждет 28-летнюю уроженку Красноярского края. В июне прошлого года полиция задержала ее при попытке закладки в тайники свертков с наркотиками. При досмотре у задержанной обнаружили и изъяли 30 расфасованных пакетов с «дурью».
Следствие завершило расследование и заместитель прокурора области Геннадий Буслаев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» в отношении подозреваемой. Следующие 20 лет она может провести за решеткой. Ее дело будет рассматривать суд Коминтерновского района Воронежа.
ИСТОЧНИК KP.RU