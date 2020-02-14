2020-02-14T15:00:22+03:00
Происшествия

В Воронеже будут судить 28-летнюю наркокурьершу

Уроженка Красноярского края может сесть за решетку на 20 лет
Елена ФЕДЯШЕВА
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Дорогая расплата за желание легко и быстро, но преступным способом заработать ждет 28-летнюю уроженку Красноярского края. В июне прошлого года полиция задержала ее при попытке закладки в тайники свертков с наркотиками. При досмотре у задержанной обнаружили и изъяли 30 расфасованных пакетов с «дурью».

Следствие завершило расследование и заместитель прокурора области Геннадий Буслаев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» в отношении подозреваемой. Следующие 20 лет она может провести за решеткой. Ее дело будет рассматривать суд Коминтерновского района Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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