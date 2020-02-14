2020-02-14T13:45:21+03:00
Происшествия

Под Воронежем двое мальчишек чудом не сорвались с крыши пятиэтажки

ЧП случилось в Семилуках
Юрий КОЗЛОВ
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Может, хотя бы после этого видео чердак закроют?Может, хотя бы после этого видео чердак закроют?Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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В четверг, 13 февраля, в Семилуках сняли на видео двух мальчишек, лазавших по крыше, и разместили ролик в группе «Подслушано+БЕСИТ| Семилуки ВКонтакте». Кровля у этого дома достаточно круто уходит вниз и к тому же у нее нет ограждения. То есть в любой момент дети могли упасть и разбиться насмерть. Автор видео утверждал, что происходит это все на крыше дома № 14/4к1 на улице Транспортной, где не закрыт чердак.

В областной прокуратуре намерены найти виновников того, что эта ситуация в принципе могла возникнуть. В надзорном ведомстве дадут оценку действиям либо бездействию местной управляющей компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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