Под Воронежем двое мальчишек чудом не сорвались с крыши пятиэтажки

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:45:21+03:00

Может, хотя бы после этого видео чердак закроют? Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

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В четверг, 13 февраля, в Семилуках сняли на видео двух мальчишек, лазавших по крыше, и разместили ролик в группе «Подслушано+БЕСИТ| Семилуки ВКонтакте». Кровля у этого дома достаточно круто уходит вниз и к тому же у нее нет ограждения. То есть в любой момент дети могли упасть и разбиться насмерть. Автор видео утверждал, что происходит это все на крыше дома № 14/4к1 на улице Транспортной, где не закрыт чердак.

В областной прокуратуре намерены найти виновников того, что эта ситуация в принципе могла возникнуть. В надзорном ведомстве дадут оценку действиям либо бездействию местной управляющей компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU