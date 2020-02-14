Воронежский стрелок завоевал серебро первенства России

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:31:17+03:00

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Юный стрелок Андрей Сезин занял второе место на первенстве России по стрельбе из пневматического оружия. Соревнования проходили в столице Удмуртии Ижевске. За медали боролись 430 спортсменов из 40 регионов России.

- В стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров Андрей Сезин уступил 3,8 балла победителю спортсмену из Удмуртии Степану Рухлядеву. Третье место занял Евгений Перевозчиков из Свердловской области. Андрей Сезин - воспитанник СШОР № 11, где его тренирует Людмила Князева, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Вид соревнований, где выступал Сезин, - олимпийский. Так что у нас появилась надежда на еще одного представителя Воронежской области на Играх недалекого будущего.

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ИСТОЧНИК KP.RU