2020-02-14T11:31:17+03:00
Спорт

Воронежский стрелок завоевал серебро первенства России

Андрей Сезин поражал мишени из пневматического пистолета
Юрий КОЗЛОВ
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Андрей Сезин на пьедестале.Андрей Сезин на пьедестале.Фото: cspsk-vrn.ru
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Юный стрелок Андрей Сезин занял второе место на первенстве России по стрельбе из пневматического оружия. Соревнования проходили в столице Удмуртии Ижевске. За медали боролись 430 спортсменов из 40 регионов России.

- В стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров Андрей Сезин уступил 3,8 балла победителю спортсмену из Удмуртии Степану Рухлядеву. Третье место занял Евгений Перевозчиков из Свердловской области. Андрей Сезин - воспитанник СШОР № 11, где его тренирует Людмила Князева, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Вид соревнований, где выступал Сезин, - олимпийский. Так что у нас появилась надежда на еще одного представителя Воронежской области на Играх недалекого будущего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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