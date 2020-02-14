Жительница Воронежа за месяц переплатила за горячую воду 3,5 тысячи
Многие воронежцы смирились с тем, что зимой приходится платить огромные суммы за отопление и горячую воду. Но жительница дома №47 по улице Моисеева получила драконовский счет за кипяток в ноябре и обратилась в государственную жилищную инспекцию Воронежской области с просьбой провести проверку.
Контролирующее ведомство запросило у УК документы для проверки и выяснилось, что компания начисляла плату за горячую воду на основе некорректных показаний индивидуального счетчика. В результате переплата заявительницы за один только месяц составила 3,5 тысячи рублей.
По требованию ГЖИ в квитанции за январь 2020 года жительнице дома провели перерасчет на сумму переплаты.
ИСТОЧНИК KP.RU