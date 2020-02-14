2020-02-14T10:52:35+03:00
Общество

Жительница Воронежа за месяц переплатила за горячую воду 3,5 тысячи

УК использовала в своих расчетах неправильные показания счетчика
Елена ФЕДЯШЕВА
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В январе женщине сделали перерасчет.В январе женщине сделали перерасчет.Фото: из архива «КП»
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Многие воронежцы смирились с тем, что зимой приходится платить огромные суммы за отопление и горячую воду. Но жительница дома №47 по улице Моисеева получила драконовский счет за кипяток в ноябре и обратилась в государственную жилищную инспекцию Воронежской области с просьбой провести проверку.

Контролирующее ведомство запросило у УК документы для проверки и выяснилось, что компания начисляла плату за горячую воду на основе некорректных показаний индивидуального счетчика. В результате переплата заявительницы за один только месяц составила 3,5 тысячи рублей.

По требованию ГЖИ в квитанции за январь 2020 года жительнице дома провели перерасчет на сумму переплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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