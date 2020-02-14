Воронежу присвоили статус «Города деревьев мира»

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:00:40+03:00

Международные эксперты признали, что в нашем городе ответственно относятся к зеленым насаждениям

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Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и Фонд Дня посадки дерева признали Воронеж «Городом деревьев мира». Этого статуса удостаиваются города, которые соответствуют главным стандартам планирования и ухода за деревьями и лесами. Эксперты организации отметили, что воронежцы ответственно относятся к деревьям и паркам.

– Воронеж присоединяется к городам всего мира, которые предприняли меры к созданию надежных и здоровых городских лесов, – подчеркнул председатель Фонда Дня посадки дерева Дэн Ламбэ.

По данным мэрии, в 2019 году в городе высадили 7500 саженцев деревьев и 35000 кустарников, а также обустроили 6 гектаров цветников и более 46 гектаров газонов.

ИСТОЧНИК KP.RU