Воронежу присвоили статус «Города деревьев мира»
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и Фонд Дня посадки дерева признали Воронеж «Городом деревьев мира». Этого статуса удостаиваются города, которые соответствуют главным стандартам планирования и ухода за деревьями и лесами. Эксперты организации отметили, что воронежцы ответственно относятся к деревьям и паркам.
– Воронеж присоединяется к городам всего мира, которые предприняли меры к созданию надежных и здоровых городских лесов, – подчеркнул председатель Фонда Дня посадки дерева Дэн Ламбэ.
По данным мэрии, в 2019 году в городе высадили 7500 саженцев деревьев и 35000 кустарников, а также обустроили 6 гектаров цветников и более 46 гектаров газонов.
ИСТОЧНИК KP.RU