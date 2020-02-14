2020-02-14T08:27:28+03:00
Общество

Воронежцев приглашают на учебную тренировку по скандинавской ходьбе

Ее бесплатно проведет тренер на «Олимпике»
Елена ФЕДЯШЕВА
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Среди воронежцев появляется все больше поклонников скандинавской ходьбы. Правда, не всем из них хватает знаний о том, как правильно и максимально полезно заниматься этим видом спорта. В воскресенье, 16 февраля, все желающие смогут ликвидировать пробелы в теории и практике ходьбы. В этот день на территории парка «Олимпик» сертифицированный тренер Международной Ассоциации по скандинавской ходьбе Мария Швоб проведет тренировку. Совершенно бесплатно.

На местер-классе участников познакомят с техникой скандинавской ходьбы, проведут разминку, расскажут и покажут, как правильно шагать и работать палками.

Для участия в занятии нужно только отправить сообщение «иду на тренировку» на номер +7(920)467-04-12. И приходить на «Олимпик» к 12 часам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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