Воронежцев приглашают на учебную тренировку по скандинавской ходьбе
Среди воронежцев появляется все больше поклонников скандинавской ходьбы. Правда, не всем из них хватает знаний о том, как правильно и максимально полезно заниматься этим видом спорта. В воскресенье, 16 февраля, все желающие смогут ликвидировать пробелы в теории и практике ходьбы. В этот день на территории парка «Олимпик» сертифицированный тренер Международной Ассоциации по скандинавской ходьбе Мария Швоб проведет тренировку. Совершенно бесплатно.
На местер-классе участников познакомят с техникой скандинавской ходьбы, проведут разминку, расскажут и покажут, как правильно шагать и работать палками.
Для участия в занятии нужно только отправить сообщение «иду на тренировку» на номер +7(920)467-04-12. И приходить на «Олимпик» к 12 часам.
ИСТОЧНИК KP.RU