2020-02-13T17:28:24+03:00
Происшествия

В Воронеже уже восемь месяцев ищут зеленоглазую женщину

Надежда Лавлинская ушла из дома еще летом
Юрий КОЗЛОВ
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Надежда Лавлинская пропала 13 июня.Надежда Лавлинская пропала 13 июня.Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» просят помочь в поисках 57-летней Надежды Ильиничны Лавлинской. Женщина ушла из дома еще 13 июня 2019 года. С тех пор ее ищут, пока безуспешно.

Приметы Надежды Лавлинской: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы, зеленые глаза. В какой одежде она вышла из дома, не сообщают.

Всем, кто что-либо знает о том, где сейчас находится Надежда Ильинична, просят позвонить на телефон горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт» - 8 (800) 700-54-52 или в службу спасения 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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