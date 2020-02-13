2020-02-13T14:40:47+03:00
Звезды

В Воронеже выступит Светлана Сурганова

Артистка приедет с новой программой
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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10 марта в Воронеж снова приедет на гастроли группа «Сурганова и Оркестр». Светлана Сурганова со своими музыкантами привезет новую программу «На контрасте», в которой коллектив играет не только проверенные временем хиты, но и те композиции, над которыми группа работала последнее время.

За 16 лет «Сурганова и Оркестр» не раз кардинально меняли стилистику, представая перед зрителями то в жестком рок-н-рольном саунде, то в эстрадно-танцевальных ритмах, то в полномасштабном симфоническом.

- Последние несколько лет мы посвятили экспериментам с концертным и студийным звучанием, приглашая к сотрудничеству самых разных музыкантов. Но при этом помним об особой энергетике, присущей песням в их изначальном виде, в котором они прозвучали впервые много лет назад. Мы хотим показать слушателю их природную красоту! - говорит Светлана.

В основу новой программы заложен дух первых альбомов группы, принесших ей славу. Суть - в неповторимой разножанровости треков, подкупающей лирике и душевности - этим в свое время и покорила зрителей и музыкальных критиков Светлана Сурганова.

Концерт группы «Сурганова и Оркестр» пройдет 10 марта в ВКЗ, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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