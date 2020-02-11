В Воронеже все экипажи ГИБДД обязали ездить с мигалками

11 Февр. 2020 2020-02-11T18:17:22+03:00

Теперь мигалки включают не только в экстренных случаях. Фото: из архива «КП»

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Воронежцы обратили внимание, что в городе резко увеличилось число полицейских машин с мигалками. Оказалось, что это не случайно. Стало известно, что так исполняется распоряжение начальника регионального ГУ МВД Михаила Бородина.

- Идея состоит в том, чтобы повысить дисциплину, скорее даже, аккуратность водителей, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Культура вождения в Воронеже вообще оставляет желать лучшего. Причем среди нарушений наиболее частое – превышение скорости. Понятно, что при виде мигалок невольно притормаживаешь. Очевидно, рассчитывают при принятии решения именно на это.

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ИСТОЧНИК KP.RU