В Воронеже изменился маршрут автобуса №16В

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:00:20+03:00

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В мэрии Воронежа 11 февраля сообщили об изменении маршрута автобуса №16В: теперь он будет следовать от остановки «Филиал стоматологической поликлиники № 6» до завода «ГОО». Впрочем, о соответствующем решении мы сообщали еще в конце января – на нем же, к слову, решалась и судьба маршрута № 49А.

Теперь автобусы № 16В направят по следующей схеме: от остановки «Филиал стоматологической поликлиники № 6» (площадка для отстоя и разворота автобусо в) по улицам 9 Января, 45-й Стрелковой Дивизии, Беговой, Новгородской, Владимира Невского, Генерала Лизюкова, Маршала Жукова, бульвару Победы, Московскому проспекту (разворот автобусов в районе кафе «Рай»), улицам Ломоносова, Тимирязева, Березовая Роща, Ломоносова, Северному мосту, улице Остужева, Ленинскому проспекту, улицам Лебедева, Новосибирской, Корольковой до остановки «З-д ГОО».

В обратном направлении: от остановки «З-д ГОО» по улицам Новосибирской, Лебедева, Ленинскому проспекту, улице Остужева, Северному мосту, улице Ломоносова, Московскому проспекту, улицам Генерала Лизюкова, Владимира Невского, Новгородской, Беговой, 45-й Стрелковой Дивизии, 9 Января до остановки «Филиал стоматологической поликлиники № 6».

ИСТОЧНИК KP.RU