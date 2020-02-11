Ирина Круг поздравит воронежских дам с 8 марта

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:31:59+03:00

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8 марта в Воронеже пройдет концерт Ирины Круг. Артистка привезет новую программу «Ты сердце и душа». Это концерт ярких, популярных, теплых, искренних песен, находящих отклик в сердцах зрителей. Своей мелодичностью песни Ирины Круг трогают до глубины души, и концерт превращается в разговор с близким и родным человеком! На прошлых концертах в Воронеже вдова известного исполнителя шансона Михаила Круга довела поклонников до слез своими пронзительными песнями. В ее творческой копилке лирические, чувственные и нежные баллады, зажигательные композиции, написанные для нее известными авторами Вячеславом Малежиком, Региной Лисиц, Игорем Азаровым и нашим земляком, автором-исполнителем Владимиром Бочаровым.

Концерт Ирины Круг «Ты сердце и душа» пройдет 8 марта в Event-Hall, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU