Воронежец нашел хитрый способ похищения шоколадных яиц

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:34:54+03:00

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В Воронеже мужчина попытался похитить шесть «Киндер-сюрпризов» из супермаркета. Для этого он придумал хитрый способ. Шоколадные яйца местный житель положил в коробку из-под обычных. Однако план раскрыла сотрудница магазина. На кассе она заподозрила неладное, открыла пачку и увидела подмену. Восторженные посетители торговой точки сфотографировали необычный способ похищения сладостей и поделились им в популярной группе в соцсети.

В комментариях посту местные жители высказали свое восхищение земляку: «Афера века. Гудини-иллюзионист прям», «лайфхак по-воронежски», «рисковый мужик, что сказать».

А как вам похищение века?

ИСТОЧНИК KP.RU