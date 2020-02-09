В Воронежской области зарегистрировали уже более четырех тысяч самозанятых

9 Февр. 2020 2020-02-09T20:52:04+03:00

Подробнее эту тему мы будем обсуждать 10 февраля в 13.03 на радио «КП-Воронеж» (97,7 FM)

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В Воронежской области в качестве самозанятых уже зарегистрировано более четырех тысяч человек. Об этом «Комсомольской правде» рассказал Сергей Четвериков, начальник отдела налогообложения юридических лиц регионального УФНС.

- Мы прогнозируем, что концу этого года количество жителей нашего региона с таким статусом достигнет не менее 12 тысяч, - подчеркнул Сергей Александрович.

Напомним, Воронежская область вошла в число 19 регионов, в которых установили специальный налоговый режим для самозанятых. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

С начала 2019 года налог для самозанятых действовал только в Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане. Теперь же к десятилетнему эксперименту подключатся и другие регионы.

Если вам интересно, кому выгоден налоговый режим для самозанятых, как его оформить, как вести отчетность и многое другое - то получить ответы на свои вопросы вы сможете 10 февраля в 13.03 на радио «КП-Воронеж» (97,7 FM).

ИСТОЧНИК KP.RU