2020-02-09T16:42:32+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Нововоронежа хотела подать милостыню голодным детям, но осталась без кошелька

Мошенница разжалобила пожилую женщину, а потом обокрала ее
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Грабительница убежала с чужим кошелькомГрабительница убежала с чужим кошелькомФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

В январе к 63-летней жительнице Нововоронежа в парке культуры и отдыха подошла незнакомка и стала пугать, что на пенсионерку якобы навели порчу. Но пожилая женщина не поверила мошеннице, тогда та сменила манеру поведения и стал просить просто подать милостыню на еду голодным детям.

Пенсионерка сжалилась, открыла кошелек, тут-то «гадалка» и выхватила его, после чего сбежала. Полицейские составили фоторобот грабительницы. При проверке по базам фотоучета оперативники определили несколько женщин, ранее судимых за кражи. В итоге удалось выйти на 37-летнюю жительницу Воронежа. Ее задержали. Она тут же выдала похищенный кошелек. Вот только находившиеся в нем 3 тысячи рублей она уже потратила.

Сейчас преступница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ. Женщине грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области зарегистрировали уже более четырех тысяч самозанятых
Ракета-носитель с воронежским двигателем вывела на орбиты 34 спутника
В Воронежской области автомобиль Mitsubishi влетел в разрытую рабочими траншею
В Воронеже готовятся к расчистке русла реки Тавровка
Пенсионерка из Нововоронежа хотела подать милостыню голодным детям, но осталась без кошелька
В Воронеже отменили концерт Бонни Тайлер
Воронежцев приглашают обсудить на общественных слушаниях строительство музея ВДВ
В Воронеже отменили концерт звезд 80-90-х
В Воронеже автомобиль Daewoo Nexia частично провалился под лед водохранилища
В Воронеже сняли на видео, как пикап Mitsubishi протаранил маршрутный автобус
Парень из Воронежа разболтал свои банковские данные и лишился денег
В Воронежской области угонщик, угрожая кухонным ножом, отобрал чужой автомобиль
В столкновении «Фольксвагена» и «Нивы» на воронежской трассе погибли два человека
Воронежцы на покупку автомобиля в среднем берут в кредит 665 тысяч рублей
Главный тренер воронежского «Бурана»: «Нам стыдно за такой сезон»
В Воронеже полицейский нанял двойника, чтобы похитить 2,5 млн со счетов пенсионерки
В Воронеже выступит Наргиз
Максим Ковтун в Воронеже: «Мужчины все-таки прыгают четвертные покруче, чем девушки»
В Воронеже закрыли классы на карантин в 35 школах
Аделина Сотникова в Воронеже вспомнила, как познакомилась с Криштиану Роналду
Дмитрий Губерниев о Воронеже: «Я здесь первый раз. Кайфую, здорово, что мы сюда приехали»