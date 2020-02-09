Пенсионерка из Нововоронежа хотела подать милостыню голодным детям, но осталась без кошелька

9 Февр. 2020 2020-02-09T16:42:32+03:00

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В январе к 63-летней жительнице Нововоронежа в парке культуры и отдыха подошла незнакомка и стала пугать, что на пенсионерку якобы навели порчу. Но пожилая женщина не поверила мошеннице, тогда та сменила манеру поведения и стал просить просто подать милостыню на еду голодным детям.

Пенсионерка сжалилась, открыла кошелек, тут-то «гадалка» и выхватила его, после чего сбежала. Полицейские составили фоторобот грабительницы. При проверке по базам фотоучета оперативники определили несколько женщин, ранее судимых за кражи. В итоге удалось выйти на 37-летнюю жительницу Воронежа. Ее задержали. Она тут же выдала похищенный кошелек. Вот только находившиеся в нем 3 тысячи рублей она уже потратила.

Сейчас преступница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ. Женщине грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU