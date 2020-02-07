В Воронеже бизнесмены вернули государству 150 млн рублей неоплаченных налогов

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:25:39+03:00

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В Воронеже прекратили три уголовных дела на руководителей коммерческих организаций, которые уклонялись от уплаты налогов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону в пятницу, 7 февраля.

Так, выяснилось. что бизнесмены создавали фиктивные цепочки договорных обязательств с несколькими фирмами без фактического осуществления реальной деятельности по договорам. Но при этом результаты от мнимых взаимоотношений они все же включали в налоговые вычеты по НДС. Все эти схемы нужны были для того, чтобы платить меньше налогов.

В итоге руководители организаций сами вернули все деньги с учетом пени на общую сумму свыше 88 млн. рублей. И уголовные дела по по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенные в особо крупном размере) закрыли.

- Также в январе было прекращено еще пять подобных уголовных дел. Подозреваемыми погашена задолженность по налогам на общую сумму 62 млн. рублей, а всего по восьми прекращенным уголовным делам возмещен ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, на общую сумму свыше 150 млн. рублей, - прокомментировали в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU