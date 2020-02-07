2020-02-07T13:23:06+03:00
Общество

В Воронежской области за три дня на пожарах погибли пять человек

Зачастую проблемы возникают из-за того, что люди борются с холодом, но забывают о безопасности
Виктор ЛЕВШАКОВ
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За последние три дня на пожарах в Воронежской области погибли пять человек. Как рассказывают спасатели, причины возгораний - короткое замыкание электроприборов или проводки, неисправность или перекаливание дровяных печей и неосторожность при курении.

Зачастую проблемы возникают из-за того, что люди борются с холодом, но, порой, забывают о своей безопасности.

5 февраля в Рамонском районе на пожаре погибли 66-летний мужчина и 41-летняя женщина. На следующий день в обгоревшем доме в Воробьевском районе спасатели обнаружили тело 61-летнего мужчины, а в Борисоглебске – 76-летнего местного жителя. 7 февраля в Россошанском район во время ЧП погиб 61-летний мужчина.

- Сценарии таких пожаров традиционны – это деревянные частные дома в глубинке. Вечер или ночь. Пожар внутри частного, отдельно стоящего дома замечают очень редко, пока огонь не выйдет наружу. Когда он выходит и его видят и звонят – спасать уже как, правило, некого и нечего, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Спасатели просят граждан навестить отдельно живущих родственников, просмотреть проводку, помочь с починкой печи. Можно хотя бы поставить маленький, автономный пожарный извещатель, который разбудит спящих при появлении дыма. Вполне возможно, он спасет чью-то жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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