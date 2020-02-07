Бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:39:14+03:00

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Экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев не вошел в новый состав правительства, но станет заместителем спикера в Государственной думе. Гордеев получит мандат, который освободится после сложения депутатских полномочий Геннадием Куликом. Он перейдет на должность советника спикера Госдумы. Об этом РИА Новости сообщил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Напомним, Алексей Гордеев был заместителем председателя в прежнем составе правительства РФ под руководством Дмитрия Медведева. А с 2009 по 2017 год занимал должность губернатора Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU