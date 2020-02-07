2020-02-07T11:39:14+03:00
Общество

Бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы

Место в парламенте освободится после сложения депутатских полномочий Геннадием Куликом
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Алексей ГордеевАлексей ГордеевФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев не вошел в новый состав правительства, но станет заместителем спикера в Государственной думе. Гордеев получит мандат, который освободится после сложения депутатских полномочий Геннадием Куликом. Он перейдет на должность советника спикера Госдумы. Об этом РИА Новости сообщил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Напомним, Алексей Гордеев был заместителем председателя в прежнем составе правительства РФ под руководством Дмитрия Медведева. А с 2009 по 2017 год занимал должность губернатора Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже мужчина лишился 210 тысяч рублей, защищаясь от мошенников
В Воронеже управляющая компания тратила деньги жильцов за коммунальные услуги
В субботу в Воронеже закроют проезд мимо СОК «Энергия»
В Воронеже на маршрутках появились светоотражающие ленты
В Воронежской области мужчина напал на продавца магазина с пистолетом
В Воронежской области за три дня на пожарах погибли пять человек
В субботу в Воронеже запретят парковку на площади Ленина
На обработку воронежских улиц от наледи израсходовали больше двух тысяч тонн песко-соляной смеси
Воронежца будут судить за кражу денег с забытой в банкомате карты
Жительница Воронежа сдала сына в детский дом, но решила получать за него пособия
Воронежцев просят посетить забытые могилы своих родственников
В Воронежской области после жалоб жителей отключили шумный демо-стенд в магазине автозапчастей
Бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы
В Воронеже из-за гриппа объявили карантин уже в 166 классах в 29 школах