Михаил Бычков: конфликт с департаментом культуры Воронежской области исчерпан

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:20:08+03:00

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На пресс-конференции по объявлению программы 10-го Платоновского фестиваля его худрук Михаил Бычков в ответ на вопрос "Комсомолки" о конфликте с чиновниками, признался, что прежние разногласия с департаментом культуры Воронежской области устранены. Больше никто не ставит палки в колеса и не мешает составлять достойную программу форума искусств.

- Давайте называть вещи своими именами: когда ушел губернатор Гордеев, этажом ниже позволили себе то, что во времена его доверия ко мне сдерживалось. У некоторых товарищей возник соблазн поруководить мной, поруководить искусством. Я об этом открыто сказал. И это не понравилось. Но новое руководство региона и общественность меня поддержали. Сейчас руководство департамента культуры поменялось. Сегодня не вижу опасности разногласий и повторения чего-то подобного, - отметил Михаил Владимирович. - Мария Мазур не чужой в этой сфере человек, понимает, как все должно происходить, чтобы получился творческий и по-настоящему культурный процесс.

Его поддержала глава ведомства Мария Мазур.

- Все хорошо. Платоновский фестиваль будет. И будет развиваться! И все больше, и больше! Правительство региона и губернатор поддерживают фестиваль, в этом году увеличилось финансирование из облбюджета. Потому что Платоновский фестиваль - важное культурное событие в нашем регионе, мы себя уже не представляем без него, - призналась Мария Мазур.

Напомним, по окончании восьмого Платоновфеста Михаил Бычков жаловался на давление со стороны чиновников, Михаил Владимирович тогда резко высказался, что вместо того, чтобы поднимать престиж Воронежа, власть придержащие в области культуры пытались грубо вмешиваться в программу восьмого форума.

Михаил Бычков о конфликте с правительством области.

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ИСТОЧНИК KP.RU