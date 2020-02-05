В воронежском доме ребенка детей кормили испорченными овощами и не оказывали малышам помощь

5 Февр. 2020 2020-02-05T18:02:55+03:00

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Прокуратура Железнодорожного района во время проверки нашла грубые нарушения в работе Воронежского областного специализированного дома ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 5 февраля.

Так, на проверке вскрылся факт неоказания медицинской помощи ребенку. Кроме того, в питании детей использовались испорченные овощи. А помещение овощехранилища не было оборудовано прибором для измерения температуры и влажности воздуха. Даже фактический рацион питания не соответствовал примерному 10-дневному меню; производилась замена отсутствующих продуктов без учета их равноценности по составу.

Также нарушалось законодательство о ветеринарии, пожарной безопасности, в сфере труда.

По результатам проверки прокуратура района внесла представление главному врачу дома ребенка об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

А на самого главврача возбудили три дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 6.7 КоАП РФ (повторное нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения); ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства); ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Дела направлены для рассмотрения по существу в управления Роспотребнадзора и Россельхознадзора, в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району.

ИСТОЧНИК KP.RU