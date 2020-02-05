2020-02-05T14:59:41+03:00
Общество

Воронежская прокуратура проверила детдом после побегов воспитанников

Сотрудники детдома не проводили анализ причин и условий побегов несовершеннолетних
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: mirovdd.e-gov36.ru.Фото: mirovdd.e-gov36.ru.
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Прокуратура Панинского района проверила Мировской детский дом, из которого несколько раз сбегали воспитанники. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 5 февраля.

Оказалось, что в учреждении воспитатели не взаимодействовали должным образом с детьми. Сотрудники детдома не проводили анализ причин и условий побегов несовершеннолетних.

Кроме того, воспитанники постоянно пропускали местную школу, в которую должны были ходить. Из-за этого их не аттестовали по всем предметам в прошлом полугодии.

Отсутствие надлежащей профилактической работы с детьми послужило основанием для самовольных уходов трех воспитанников учреждения.

Как рассказали сами несовершеннолетние, они уходили из детдома, чтобы погулять по Воронежу.

Прокурор района внес представление директору Мировского детского дома об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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