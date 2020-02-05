2020-02-05T13:11:56+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области убил знакомую после удачной кражи рельсов

Уголовное дело на мужчину передали в суд
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.
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В Кантемировском районе в суд передали уголовное дело на 32-летнего мужчину, который пошел на убийство после удачной кражи рельсов с товарищем. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в среду, 5 февраля.

Выяснилось, что оба инцидента произошли в один день - 27 мая 2019 года. Тогда мужчина вместе со своим 44-летним товарищем изрядно выпил. Затем они вдвоем направились на железнодорожную станцию Кантемировка. Там они с помощью лома и кувалды выбили из-под металлических рельсов 13 железнодорожных подкладок и 24 путевых костыля. Похитители сложили все в тележку и сбежали. Украденное мужчины сдали в пункт приема металла, а на вырученные деньги они снова купили алкоголь, сигареты и закуску.

Вечером того же дня 32-летний местный житель отправился к своей знакомой в гости в квартиру дома по улице Пугачева. Там была еще и подруга женщины. Все вместе они продолжили выпивать. После того, как хозяйка дома ушла спать, между гостями завязалась перепалка. Во время ссоры мужчина избил собутыльницу, а затем заснул. Уже утром хозяйка нашла подругу мертвой и обратилась в полицию.

На предварительном следствии мужчина сознался в убийстве, но вину в краже не признавал. Его сдал товарищ, с которым они вместе похитили рельсы. В итоге 32-летнего жителя Кантемировки обвинили по статье «Убийство» (ч.1 ст. 105 УК РФ) и по статье «Кража» (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ). По второй статье пойдет и его 44-летний друг.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу

ИСТОЧНИК KP.RU

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