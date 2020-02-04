Житель Воронежской области сломал челюсть по пьяни и решил обвинить знакомого в избиении

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:56:51+03:00

Но сам попал под следствие за ложный донос

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В Петропавловском районе в суд передают дело 56-летнего мужчины, обвиняемого в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

В августе 2019-го житель села Старая Меловая решил съехать с горы на велосипеде, но будучи пьяным, не справился с управлением, упал и сломал челюсть с двух сторон. Но в больницу обращаться не стал.

- А в сентябре мужчина решил воспользоваться имеющимися у него травмами и обвинить знакомого, который не расплатился с ним за работу, в избиении. И написал заявление в полицию, что 16 сентября 2019 года около десяти вечера в ходе ссоры знакомый дважды ударил его кулаком в челюсть, причинив ему телесные повреждения и физическую боль. Правоохранители заявление зарегистрировали, но вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку в ходе проверки информация не подтвердилась, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Зато под статью попал сам врун.

ИСТОЧНИК KP.RU