Под Воронежем перевернулась "пятерка": водитель погиб
За 3 февраля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 113 ДТП, из которых большинство произошло в столице Черноземья – 83. В пяти авариях пострадали пятеро и один человек погиб.
Около 12.30 на 5-м километре автодороги «Сагуны-Березово» в Подгоренском районе перевернулась «пятерка».
- По предварительным данным, 46-летний водитель, управлявший ВАЗ-2105, следовал со стороны поселка Сагуны в направлении села Березово, он не справился с управлением и допустил выезд на левую обочину, машина опрокинулась в кювет. Водитель скончался на месте происшествия до приезда «скорой». Сотрудники полиции устанавливают причины аварии, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU