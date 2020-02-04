2020-02-04T11:10:14+03:00
Происшествия

Под Воронежем перевернулась "пятерка": водитель погиб

Авария произошла в Подгоренском районе
Ярослав ИВАНОВ
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фото 36.мвд.рффото 36.мвд.рф
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За 3 февраля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 113 ДТП, из которых большинство произошло в столице Черноземья – 83. В пяти авариях пострадали пятеро и один человек погиб.

Около 12.30 на 5-м километре автодороги «Сагуны-Березово» в Подгоренском районе перевернулась «пятерка».

- По предварительным данным, 46-летний водитель, управлявший ВАЗ-2105, следовал со стороны поселка Сагуны в направлении села Березово, он не справился с управлением и допустил выезд на левую обочину, машина опрокинулась в кювет. Водитель скончался на месте происшествия до приезда «скорой». Сотрудники полиции устанавливают причины аварии, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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