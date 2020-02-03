2020-02-03T16:40:30+03:00
Общество

В Воронежской области злостному водителю-пьянице дали два года колонии

Мужчина имел три судимости за два года
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Станислава Шевченкофото Станислава ШевченкоФото: из архива «КП»
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Поворинский райсуд назначил 25-летнему местному жителю реальный срок за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения – два года колонии-поселения. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, обвиняемый имел три не снятые и непогашенные судимости за аналогичные преступления за период 2018 – 2019 годов. Его задерживали пьяным на территории Поворинского и Новохоперского районов.

Например, в ноябре 2019 года он сел пьяным за руль автомобиля марки ВАЗ-21101 и поехал в шиномонтаж. На улице Олимпийской в Поворино его остановили сотрудники ГИБДД. На требование полицейских пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения он ответил отказом. Аналогичным образом он отказался от освидетельствования и 16 февраля, когда попался подшофе в Новохоперском районе.

- Тогда за завершение данного преступления Новохоперский районный суд года назначил 25-летнему обвиняемому 240 часов обязательных работ и запретил управлять механическими транспортными средствами на 2,5 года, - рассказали в полиции.

На этот раз суд принял во внимание предыдущие проблемы с законом и отправил злостного нарушителя на два года в колонию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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