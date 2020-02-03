В воронежской школе, у которой «ночевали» родители, продолжат принимать заявления в 1 класс

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:19:22+03:00

Но это не значит, что ребенка зачислят именно в это учебное заведение

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В ночь на 1 февраля воронежские родители «ночевали» у новой школы № 106, чтобы подать заявления в первый класс. Днем того же дня на сайте образовательного учреждения онлайн-счетчик показывал 70 свободных мест из 251. Но уже утром понедельника, 3 февраля, оказалось, что классы укомплектовали.

Всех ли детей, проживающих на закрепленной за школой территорией, успели записать? Стоит ли родителям продолжать приносить заявления? В каком случае могут увеличить цифры приема первоклашек? С этими вопросами «Комсомолка» обратилась в городское управление образования.

- Начиная с сентября, каждая школа Воронежа, предварительно определяет количество детей, которые пойдут в первые классы и количество классов, исходя из потребности жителей микрорайона. По итогам подачи заявлений в 106-ю школу запланированное количество учеников набрано, из них будет сформировано семь первых классов, - отметили в управлении.

Однако, по словам чиновников, прием заявлений все равно продолжается, потому что семьи могут переезжать из одной части города в другую (в таком случае меняется и школа). Все поступившие документы обещают рассмотреть.

- У управления уже есть опыт, когда по итогам комплектования принималось решение об открытии дополнительных классов. Если свободных мест и технических возможностей сделать допклассы в школе нет, администрация предлагает родителям другие варианты близлежащих к месту жительства школ. Отметим, что руководство СОШ №106 принимает граждан по вопросам зачисления детей в первые классы каждый понедельник с 10 до 14 часов по предварительной договоренности.

Подробнее о том, как записать ребенка в школу, какие документы для этого нужны и произошли ли какие-то изменения в процедуре - читайте в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU