2020-02-03T13:53:02+03:00
Происшествия

В Воронежской области будут судить мужчину, зарезавшего свою жену

Трагедия случилась в Калаче
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калаче в суд передали уголовное дело на 60-летнего пенсионера, который зарезал свою жену и лег спать. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в понедельник, 3 февраля.

Следствием установлено, что 10 ноября прошлого года мужчина выпивал со своим знакомым во дворе дома. Супруга хозяина стала предъявлять ему претензии. Она напомнила мужу, что алкоголь ему противопоказан по состоянию здоровья. Товарищ решил не вмешиваться в конфликт и ушел. Между тем, ссора между парой продолжилась. Тогда пенсионер схватил нож и дважды ударил женщину в живот, а затем отправился спать. На утро он все же вызвал медиков, но они лишь констатировали смерть.

На предварительном следствии мужчина признал вину. Уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже мужчина »обменял» накопленные бонусы у мошенника и лишился 50 тысяч
Воронежская полиция проведет проверку по сообщению о прыжках подростков через вечный огонь
Воронежец устроил из своей квартиры наркопритон
В прошлом году в Воронежской области совершено 101 экологическое преступление
Воронежец несколько лет получал социальные выплаты по фиктивным документам
В воронежской школе, у которой «ночевали» родители, продолжат принимать заявления в 1 класс
В Воронежской области будут судить мужчину, зарезавшего свою жену
Житель Воронежской области полоснул знакомого по шее опасной бритвой из-за долга
В Воронеже поймали серийного похитителя авто
Под Воронежем аферист своровал кондитерские изделия на миллион рублей
УРАЛСИБ | Private Bank стал лауреатом премии FRANK Private Banking Award
Из леса под Воронежем вывезли 50 кубометров строительного мусора
Первого воронежца, у которого подозревали новый коронавирус, выписали
В Воронежской области женщина похитила сим-карту знакомой и обналичила счет через мобильный банк
В воронежскую школу, у которой «ночевали» родители, закончился прием первоклашек
В Воронеже маленькая девочка застряла в детском сиденье для унитаза