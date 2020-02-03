В Воронежской области будут судить мужчину, зарезавшего свою жену

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:53:02+03:00

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В Калаче в суд передали уголовное дело на 60-летнего пенсионера, который зарезал свою жену и лег спать. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в понедельник, 3 февраля.

Следствием установлено, что 10 ноября прошлого года мужчина выпивал со своим знакомым во дворе дома. Супруга хозяина стала предъявлять ему претензии. Она напомнила мужу, что алкоголь ему противопоказан по состоянию здоровья. Товарищ решил не вмешиваться в конфликт и ушел. Между тем, ссора между парой продолжилась. Тогда пенсионер схватил нож и дважды ударил женщину в живот, а затем отправился спать. На утро он все же вызвал медиков, но они лишь констатировали смерть.

На предварительном следствии мужчина признал вину. Уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU