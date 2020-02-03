В Воронежской области главу КФХ оштрафовали за бетонные плиты на плодородной почве

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:49:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронежской области после проверки прокуратуры и Управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям на 25 тысяч рублей оштрафовали главу КФХ в Хохольском районе.

Выяснилось, что предприниматель серьезно нарушил требования земельного законодательства. Так, на его участке сельскохозяйственного назначения площадью 7,85 га, во время проверки обнаружили 80 блочных плит, которые перекрывают плодородный слой почвы.

Кроме того, на участке есть площадка, выложенная из брусчатки, площадью около 40 кв. м., часть из которой засыпана крупным щебнем.

По факту выявленных нарушений государственным инспектором Управления составлен административный протокол по ч. 2 ст.8.7 КоАП РФ (невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращении других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду).

ИСТОЧНИК KP.RU