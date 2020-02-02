В Воронеже жильцам семи домов приходится целый километр идти на мусорку

2 Февр. 2020 2020-02-02T18:58:55+03:00

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В паблике «Мой и твой Воронеж» появилось видео с улицы Героев Стратосферы Левобережного районе, где мужчина, показывая на гору мусора, говорит, что здесь не так давно был контейнер. А потом якобы местный детсад продали частникам, а те огородили территорию. За забор попала и мусорка, без которой в результате остались семь домов. Правда, автор видео назвал номера только пяти: №№ 20, 22, 22А, 22Б и 22В. Самое страшное, по его словам, что бабушки, которых в этих домах немало, вынуждены теперь либо идти около километра до мусорки, либо бросать отходы, где придется.

В управе Левобережного района сложившуюся ситуацию прокомментировали так:

- Очень странно, что анонимный автор решил защитить интересы сограждан именно сейчас – зимой 2020 года, в то время как контейнерная площадка была организована в другом месте еще летом 2019-го. Гражданину желательно обращаться не в соцсети, а в муниципалитет. В частности, тогда удастся выяснить, что прорабатывалось несколько вариантов размещения площадки, однако старшие соседних домов отказались от контейнеров в своих дворах. За все это время жалоб в управу не поступало. И если отдельные недобросовестные граждане позволяют себе выкидывать мусор в неположенных местах, ответственность за это лежит на них. Управляющая компания восстановит должное санитарное состояние территории.

Напомним, ранее появилась информация о стихийной свалке возле дома № 31 на улице Минской.

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Беспредел на ул. Героев Стратосферы! Люди вынуждены идти выбрасывать мусор за километр.

ИСТОЧНИК KP.RU