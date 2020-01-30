Воронежскую автомобилистку, выехавшую на встречку за спецмашиной, оштрафовали на 5000 рублей

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:05:50+03:00

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Сотрудники ГИБДД провели проверку по факту размещения в интернете видеозаписи, где «Опель Астра» выехал на встречку в центре города, пристроившись вслед пожарному автомобилю с сиреной.

- 28 января около 8.27 возле дома 66 «б» на Плехановской 58-летняя жительница Северного микрорайона, управляя автомобилем «Опель Астра», нарушила ПДД, выехала вслед за машиной экстренных служб с включенными проблесковыми маячками и сиреной, через двойную сплошную на полосу, предназначенную для встречного движения, - подтвердили в ГУ МВД России по Воронежской области. - Накануне экипаж ДПС остановил нарушительницу на улице Фридриха Энгельса. Инспекторы показали женщине видеозапись, она признала свою вину. Нарушительницу оштрафовали на 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU