2020-01-29T16:04:12+03:00
Происшествия

Около 850 пешеходов за год попали под колеса в Воронежской области

115 из них погибли
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Каждая восьмая авария с пешеходом заканчивается гибелью последнего.Каждая восьмая авария с пешеходом заканчивается гибелью последнего.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В прошлом году в области сбили почти 850 пешеходов (порядка 500 из них - в Воронеже). В этих ДТП 115 человек погибли, более 760 получили травмы. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

- Каждый третий наезд на пешехода произошел на переходе, - подчеркивают представители ведомства. - Напоминаем, что водитель при приближении к переходу должен снизить скорость, а при появлении на нем пешехода - предоставить преимущество в движении. За нарушение данного правила предусмотрен штраф - от 1500 до 2500 рублей.

Пешеходам, кстати, тоже не следует расслабляться. За нарушение правил они могут получить 500 рублей штрафа. Если пешеход вдобавок создал помехи для движения транспортных средств, ему грозит уже 1000 рублей штрафа.

В Госавтоинспекции напоминают: если увидели на ночной дороге пешехода без световозвращателей - сразу звоните 112.

Кстати, безопасность пешеходов мы не так давно обсуждали на радио "КП" (Воронеж, 97.7 FM) с Евгением Шаталовым, начальником областного УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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