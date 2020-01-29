Умерла воронежская журналистка Елена Чиркова

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:31:47+03:00

Она запомнилась горожанам по передачам на местном телевидении

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В среду, 29 января, журналистское сообщество Воронежа потрясла весть о неожиданной смерти Елены Чирковой. Многие горожане помнят ее по передачам на ВГТРК и авторской программе «Полигон». Талант Елены был отмечен множеством наград.

- Елена Александровна была потрясающим собеседником, профессионалом высокого уровня, у нее всегда было чему поучиться. Трудно поверить, что её больше нет с нами, - такие слова разместил один из коллег Елены Алексей Белоусов в группе «Дома журналистов» в Фейсбуке.

Слова соболезнования выразили и в пресс-службе мэрии:

- Умный, разносторонне одаренный, отзывчивый и жизнерадостный человек – такой Елена Александровна навсегда останется в нашей памяти.

Елене Чирковой было 59 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU