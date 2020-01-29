Воронежский пятилетний мальчик, перенесший семь инсультов, стал чувствовать себя лучше

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:02:41+03:00

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Состояние здоровья мальчика из Воронежа Вовы Булавинцева, перенесшего семь инсультов, заметно улучшилось. Об этом рассказала его мама Светлана.

Напомним, у Вовы очень редкая болезнь мойя-мойя. У больных ею детей очень велика опасность инсульта. И их за маленькую жизнь Вовы было уже семь. Он так мучился, а вместе с ним и мама, что Светлана Булавинцева в какой-то момент даже мысленно попросила Бога забрать сына, лишь бы его страдания прекратились. С того самого момента Вова, напротив, начал потихоньку восстанавливаться. Инсультов больше не было.

В 2019 году семья Булавинцевых должна была поехать в Швейцарию, где они уже лечились. Чтобы врачи сравнили состояние Вовы, когда ему сделали операцию именно в этой альпийской стране (наши медики на нее не решились), и то, что с ним происходит сейчас. Деньги удалось собрать. В Швейцарии врачи обнадежили:

- Они сказали, что эпилепсии у Вовы нет, чего мы особенно боялись, - рассказывает Светлана Булавинцева. – Все ткани мозга после операции нормально срослись. Швейцарские медики считают просто чудом то, что сын научился говорить – хотя бы даже отдельными слогами. Они говорят, что, хотя 50 процентов клеток мозга после инсультов отмерли, у других, видимо, так хорошо развилась компенсаторная функция, что они работают за двоих. Вова в последнее время стал чаще общаться, хотя бы даже слогами. Иногда жестами обозначает, что хочет. Тронул за ногу – значит, хочет гулять, показал деду на голову – расческа нужна. В Швейцарии посоветовали хорошего невролога найти, который бы мог «вести» Вову. Пока ищем. Каждые три – пять лет нужно будет возвращаться в Швейцарию. Для контроля состояния здоровья Вовы, о котором врачи зарубежной клиники сейчас знают лучше, чем кто-либо еще.

Вова постоянно чувствует: он не один, с ним мама.Фото: из архива «КП»

Расходы семьи Булавинцевых и на реабилитацию, и на необходимые поездки за рубеж никуда не денутся. Работают только муж и мама Светланы – при этом получают они весьма скромную зарплату. Любая помощь важна для Вовы. Напоминаем платежные реквизиты, по которым можно перечислить деньги семье Булавинцевых:

Наименование БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СТЕША»

ИНН 3663138440

ОГРН 1183600001078

КПП 366301001

Расчетный счет 40703810700000711005 Банк АО «Тинькофф Банк»

Корр. счет банка 30101810145250000974

ИНН банка 7710140679

БИК банка 044525974

В назначении платежа: ВОВА.

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ИСТОЧНИК KP.RU