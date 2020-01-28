2020-01-28T20:07:21+03:00
Общество

В Воронеже пройдет мастер-класс по русским шахматам

Мероприятие пройдет 30 января в КДЦ «Шинник»
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронеже пройдет мастер-класс по старинной игре «Таврели», которую иначе называют русскими шахматами. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии во вторник, 28 января.

Мероприятие пройдет 30 января в 18:00 в КДЦ «Шинник» (ул. Ростовская, 39). На мастер-классе также покажут видеоролик об истории русских шахмат. Подобное событие организаторы обещают в ближайшее время провести и в правобережной части Воронежа.

Задать интересующие вопросы можно по телефону 8 (952) 104-47-81.

Справка «КП»

Русские шахматы - разновидность шахмат, основанная на древнерусской игре таврели.

Считается, что эта игра появилась ещё во времена скифов, и до IX-X вв. была распространена на Руси. Исчезновение таврелей связывают с периодом крещения Руси, когда влияние церкви изменило многие сложившиеся традиции. Особенность ее заключается в том, что фигуры не убираются с доски до конца партии, а игра идет в трех плоскостях, что делает ее интереснее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Воронежа Вадим Кстенин посмотрел, как идет реконструкция площади Победы
В Воронеже пройдет мастер-класс по русским шахматам
В Воронежской области мужчины оплатили алкоголь с найденной карты и попали в полицию
В Воронеже водитель иномарки пристроился за пожарной машиной и вылетел на встречку
В Воронеже может появиться своя авиакомпания
В Воронежской области мужчина угнал авто, попал на нем в ДТП и уснул за рулем
В Воронеже демонтировали пять из семи пролетов виадука на 9 Января
В Воронеже сиделка украла у ветерана войны 2,5 миллиона рублей
В Воронеже изолировали двух человек с подозрением на новый тип коронавируса
За массу нарушений чиновники Фонда капремонта Воронежской области отделались легким испугом
В Воронеже в жилом доме запретили пользоваться лифтом по ночам
В Воронежской области Роспотребнадзор открыл горячую линию по некурительным смесям с никотином
В Воронеже таинственно исчезла 48-летняя женщина
В окно частного дома под Воронежем прилетела шальная пуля
Воронежцам расскажут, как сделать Instagram источником дохода
В Воронежской области мужчина убил знакомого из-за денег и сам сознался полиции
В Воронеже пациента из инфекционной больницы увезли в специальном боксе
Музей Бунина откроется в Воронеже в сентябре 2020-го
Воронежские подростки сыграют в "Малый Сатурн"
В воронежскую колонию поселения пытались передать сигареты с запрещенной «начинкой»
В Воронежской области мужчина пытался под курткой вынести две бутылки пива из магазине
В нехорошей квартире в Воронеже жгут костры
Глава поселка в Воронежской области деньги на благоустройство потратил на покупку мальков для пруда
Предприятие в Воронежской области оштрафовали за то, что скрыли прием на работу бывшего чиновника
В Воронежской области ищут глухого 68-летнего мужчину
В Воронежской области женщина может сесть в тюрьму из-за украденной для дочки мягкой игрушки
На улицах Воронежа в 2020-м обустроят "приподнятые" пешеходные переходы
В 2019 году к депутатам Воронежской облдумы обратились более 4 тысяч граждан
Воронежские следователи возбудили уголовное дело после резонансного ДТП с четырьмя погибшими