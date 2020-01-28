В Воронеже пройдет мастер-класс по русским шахматам
В Воронеже пройдет мастер-класс по старинной игре «Таврели», которую иначе называют русскими шахматами. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии во вторник, 28 января.
Мероприятие пройдет 30 января в 18:00 в КДЦ «Шинник» (ул. Ростовская, 39). На мастер-классе также покажут видеоролик об истории русских шахмат. Подобное событие организаторы обещают в ближайшее время провести и в правобережной части Воронежа.
Задать интересующие вопросы можно по телефону 8 (952) 104-47-81.
Справка «КП»
Русские шахматы - разновидность шахмат, основанная на древнерусской игре таврели.
Считается, что эта игра появилась ещё во времена скифов, и до IX-X вв. была распространена на Руси. Исчезновение таврелей связывают с периодом крещения Руси, когда влияние церкви изменило многие сложившиеся традиции. Особенность ее заключается в том, что фигуры не убираются с доски до конца партии, а игра идет в трех плоскостях, что делает ее интереснее.
ИСТОЧНИК KP.RU