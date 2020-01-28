В Воронежской области мужчины оплатили алкоголь с найденной карты и попали в полицию

28 Янв. 2020 2020-01-28T19:24:13+03:00

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В Лисках сотрудники полиции задержали двух местных жителей, которые оплатили алкоголь чужой банковской картой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 28 января.

Мужчины увидели, как у горожанки выпала из кармана банковская карта в тот момент, когда она садилась в автомобиль. Потерю женщина не обнаружила и уехала. Карта была оснащена чипом бесконтактной оплаты, поэтому 31-летний житель Ставропольского края и 59-летний житель Каширского района. сразу же отправились в магазин и набрали алкоголя на 5200 рублей.

33-летняя местная жительница обнаружила пропажу, когда получила на мобильный телефон уведомление о списании денег. Тогда она сразу же обратилась в полицию. Подозреваемых быстро задержали на одной из улиц Лисок. В отделе они признали вину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Теперь мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU